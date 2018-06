Euronews-Korrespondentin LIVE vom Flüchtlingsschiff Aquarius bei Ankunft in Valencia

Euronews-Reporterin Anelise Borges berichtet LIVE von der Ankunft des Flüchtlingsschiffs "Aquarius" im Hafen von Valencia in Spanien. Es befinden sich noch mehr als 100 Gefüchtete an Bord des Schiffs der Hilfsorganisation "SOS Méditerranée".

Italien will keine Schiffe von ausländischen Hilfsorganisationen mehr in italienische Häfen lassen. Zunächst befanden sich mehr als 600 Gefüchtete an Bord der "Aquarius", die die Helfer aus dem Mittelmeer gerettet hatten. Weil das Schiff nicht auf die tagelange Fahrt mit so vielen Menschen geeignet ist, wurden viele Flüchtlinge und Migranten auf andere Schiffe verteilt. Viele von ihnen sind bereits in Valencia angekommen.

Der neue spanische Regierungschef Pedro Sanchez hatte sich bereit erklärt, die Flüchtlinge von der Aquarius aufzunehmen.

Anelise Borges ist seit dem 7. Juni an Bord der Aquarius.