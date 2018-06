"Wer diese letzten paar Tage durchgestanden hat, sollte das auch schaffen"

"Von den 630 Menschen, die hier am Sonntag im spanischen Hafen Valencia von Bord gegangen sind, wurden einige zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht, andere kamen in Aufnahmezentren in der Stadt oder im Umland. Nach all dem, was sie durchgemacht haben, garantiert die spanische Regierung ihnen per Sondergenehmigung 45 Tage Aufenthaltsrecht in Spanien.