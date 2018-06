Verdunklungsgefahr: Audi-Chef Stadler wegen Diesel-Affäre in U-Haft

Die Nachricht platzte unmittelbar vor einer regulären Aufsichtsratssitzung von Volkswagen in Wolfsburg, bei der der Dieselskandal Thema ist. Nach der Festnahme haben die Vorzugsaktien von Volkswagen deutlich nachgegeben. Mit einem Abschlag von 1,93 Prozent auf 157,93 Euro waren sie am Vormittag der größte Verlierer im Dax.

Die VW-Tochterfirma war bereits am vergangenen Montag für den jüngsten Höhepunkt im Dieselskandal des VW-Konzerns verantwortlich: Die Münchner Staatsanwaltschaft II leitete ein Verfahren gegen Stadler ein und durchsuchte seine Wohnung. Sie legt ihm und einem namentlich nicht genannten Audi-Vorstand «Betrug sowie mittelbare Falschbeurkundung» zur Last. Die beiden hätten Dieselautos mit manipulierter Abgasreinigung in Europa in den Verkehr gebracht.

su mit dpa, Reuters