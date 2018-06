Guatemala: Wo die Maya weiterleben

Guatemala ist ein Tor zur Maya-Welt, die bis in das Jahr 3.000 vor Christus zurückgeht - durch seine Ruinen und eine Kultur, die von seinen Menschen und den Geschichten, die sie erzählen, lebendig gehalten wird. Zum Beispiel in Flores, bekannt als Noh Petén, die "große Insel am See".

Carlos Antonio Marìn, Fremdenführer und Fischer:

"Der See behält seinen Maya Namen, Petén Itzà. Petén bedeutet Insel und Itza bedeutet Zauberer oder Schamane. Alle Inseln wurden von Schamanen bewohnt."