Henri Jayers Erbe: Wein im Wert von 30 Millionen Euro versteigert

855 Standardflaschen und 209 Magnumflaschen mit Weinen der Jahrgänge zwischen 1970 und 2001, darunter auch einige der Sorte Cros-Parantoux Vosne-Romanée Premier Cru, gingen an Sammler aus Asien, Amerika und Europa: "Ich bin Geschäftsmann und investiere ausschließlich in Bemerkenswertes. Für mich war Henri Jayer der beste Winzer der Welt. Also kam ich hier her, schaute mich um, und bot."

Die Töchter des Winzers hatten sich entschieden, die edlen Tropfen aus dem Keller ihres Vaters zu versteigern, da sie selbst nicht in der Lage seien, alle selbst zu trinken. Sie hofften nun, dass die "Weinflaschen zu Kennern gelangten, die wissen, wie man sie öffnet und trinkt."

Jayer, der als Meister des Pinot Noir gilt, war vor 12 Jahren im Alter von 84 Jahren verstorben.