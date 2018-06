In der Nachspielzeit: England bezwingt Tunesien mit 2:1

England übte in der Anfangsphase viel Druck auf Tunesiens Hintermannschaft aus und kam in der elfen Minuten zum 1:0, als Harry Kane nach einer Ecke einen Abstauber verwandelte. Tunesien musste bereits in der 16. Minute einen Tausch auf der Torhüterposition durchführen: Farouk Ben Mustapha ersetzte den an der Schulter verletzten Mouez Hassen.