Schwedische Fußball-Fans feiern ausgelassen in Russland

Schwedische Fans gingen am Montag zu Tausenden auf die Straßen von Nischni Nowgorod, um Unterstützung für ihre Fußballnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland zu zeigen. An einem warmen Sommertag verwandelten die Schweden die Stadt an der Wolga in ein gelb-blaues Meer, auch ihr Gesang war weit zu hören. Die Fans aus Skandinavien bedankten sich bei den russischen Zuschauern mit einem lauten "Dankeschön Russland'". Aus Südkorea waren unterdessen nur wenige Fans nach Russland gereist.