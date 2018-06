Kaliningrad: Beobachter fürchten Ausbau von Atomawaffenanlage

Russland hat womöglich seine Lager für Atomraketen in der Exklave Kaliningrad ausgebaut. Das berichtet die Federation of American Scientists (FAS). Die Organisation veröffentlichte Satelliten-Bilder, auf denen zu sehen sein soll, wie ein Waffenlager in den vergangenen Monaten vertieft und mit einer neuen Decke versehen wird.

"Es sind alle Anzeichen vorhanden, dass es sich um eine typische Lagerstätte für russische Atomwaffen handelt", so Hans Kristensen von der FAS. Die Anlage ist stark gesichert, was ebenfalls dafür spricht, so Kristensen.