Treffen mit Macron: Merkel sucht nach europäischer Lösung im Asylstreit

Gestern war Italiens neuer Regierungschef Giuseppe Conte zu Gast in Berlin, heute kommt Emmanuel Macron in die deutsche Hauptstadt. Bundeskanzlerin Angela Merkel will mit Frankreichs Präsident ein EU-Reformpaket auf den Weg bringen. Bei ihrem Gipfeltreffen in Schloss Meseberg soll es um vier Kernprojekte gehen: Reform der Wirtschafts- und Währungsunion, Stärkung der Außen- und Verteidigungspolitik, gemeinsame Asylpolitik und Forschungskooperation , etwa beim Thema Künstliche Intelligenz.