Mutmaßlicher Paris-Attentäter Abdeslam am Blinddarm operiert

In einem Vorort der französischen Hauptstadt ist Salah Abdeslam, der mutmaßliche Attentäter der Anschläge von Paris am 13. November 2015, am Blinddarm operiert worden. In Corbeil-Essone standen gleich mehrere Polizeifahrzeuge vor dem Krankenhaus, in das der 28-jährige Belgier eingeliefert worden war.