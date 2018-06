Uran-Bomben über Serbien: Klage gegen Nato

Fast 20 Jahre ist es her, dass die NATO im Kosovo-Krieg Bomben mit abgereichertem Uran über Serbien abwarf - jetzt will ein internationales Team das Verteidigungsbündnis wegen angeblicher Folgeschäden verklagen. Über 30 Expertinnen und Experten kamen deswegen in dieser Woche in der südserbischen Stadt Nis zusammen.