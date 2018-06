USA: Trump will Familientrennung per Dekret beenden

Nach internationaler Kritik am Vorgehen seiner Regierung hat US-Präsident Donald Trump angekündigt, die Trennung illegaler Einwandererinnen und Einwanderer von ihren Kindern mit einem vorübergehenden Dekret zu beenden. Diese Regelung solle dann durch ein Gesetz ersetzt werden, so Trump im Weißen Haus. "Wir werden die Familien zusammenlassen, aber wir müssen weiter hart bleiben, damit unser Land nicht von Menschen überrannt wird, von Kriminalität, von all diesen Dingen, für die wir nicht stehen und die wir nicht wollen", so Trump.