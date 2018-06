Spanien: Empörung über Freilassung mutmaßlicher Sexualstraftäter

Die Entrüstung in Spanien ist groß. Fünf Männer, die Ende April im Rahmen des sogenannten Rudel-Prozesses überraschend nicht wegen Vergewaltigung, sondern "nur" sexueller Nötigung zu 9 Jahren Haft verurteilt worden waren, sind vorläufig wieder auf freiem Fuß. Ein Berufungsgericht in Pamplona ordnete am Donnerstag die Freilassung gegen Kaution an.