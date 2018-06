„Vertraue in Gott und fahre“ haben die Behörden in Saudi-Arabien als Motto für den Beginn einer neuen Ära ausgegeben. Ab diesem Sonntag dürfen Frauen in dem wahhabitischen Königreich Auto fahren. Längst nicht alle sind Fahranfängerinnen, viele saßen schon im Ausland hinterm Steuer.