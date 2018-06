Schafft Erdogan die 50 %? Herausforderer will TV-Duell

Staatschef Recep Tayyip Erdogan geht als Favorit in die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen an diesem Sonntag - doch es ist diesmal nicht sicher, dass der AKP-Chef die absolute Mehrheit schafft. Wenn Erdogan unter 50 Prozent liegt, gibt es am 8. Juli eine Stichwahl.

Ince sagte, er könne sogar seinen Wahlkampfauftritt am Samstag in Istanbul absagen, um an einer Fernsehdebatte teilzunehmen.

Muharrem Ince in Ankara REUTERS/Stoyan Nenov

Auch Recep Tayyip Erdogan will am letzten Tag der Kampagne in Istanbul auftreten. Der Präsident lebt weiterhin privat eher in Istanbul als in seinem Palast in der türkischen Hauptstadt.

Erdogan-Anhängerinnen REUTERS/Alkis Konstantinidis

Bei der Parlamentswahl geht es vor allem um die Frage, ob die pro-kurdische HDP, deren Parteichef Selahattin Demirtas im Gefängnis sitzt, die 10 Prozent-Hürde schafft.

Euronews berichtet am Sonntagabend LIVE über die Ergebnisse der Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der Türkei - im TV, auf der Internetseite und in den sozialen Medien.