Türkei: Endspurt im Wahlkampf

Kurz vor den Präsidenten- und Parlamentswahlen in der Türkei gehen die Kandidaten in den Endspurt. Umfragen zufolge geht Recep Tayyip Erdogan - der Vorsitzende und Kandidat der islamisch-konservativen AKP - als Favorit in die Präsidentenwahl. Eine absolute Mehrheit in der ersten Wahlrunde könnte er aber verfehlen.