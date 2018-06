Die Türkei wählt

Es sind Schicksalswahlen für den im Ausnahmezustand regierenden Reccep Tayyip Erdogan, der als Präsident mehr Macht in seinen Händen bündeln will. Mit einer knappen Mehrheit für das Referendum hatte Erdogan die Verfassungsänderung auf den Weg gebracht, heute wird entschieden. Kritiker – auch in den eigenen Reihen – als auch die Opposition befürchten eine weitere Erosion der Demokratie in der Türkei.