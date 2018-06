WM: Russland will Sieg gegen Uruguay

Russland steht erstmals seit dem Ende der Sowjetunion im Achtelfinale einer Fußballweltmeisterschaft - daran wird auch das letzte Gruppenspiel gegen Uruguay an diesem Montag nichts ändern. Trainer Stanislaw Tschertschessow will seine Stammspieler trotzdem nicht schonen. Für den Gruppensieg reicht gegen die Südamerikaner schon ein Unentschieden. Tschertschessow machte vor dem Spiel klar, dass für ihn ohnehin nichts anderes in Frage kommt. "Es steht fest, dass wir uns qualifiziert haben, Uruguay hat sich auch qualifiziert", so Tschertschessow. "Die Frage ist, wer Gruppenerster wird und das werden wir sein. Ganz klar."