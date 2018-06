Erdoğan holt bei Deutsch-Türken mehr Prozente als zuhause – Özdemir zieht AfD-Vergleich

Bei der türkischen Präsidentenwahl hat Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan in Deutschland fast zwei Drittel der Stimmen erhalten - deutlich mehr als zuhause in der Türkei. Nach Auszählung von 100 Prozent der Stimmen kam er nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu in Deutschland auf 64,78 Prozent, in der Türkei nach Auszählung fast aller Stimmen auf 52,59 Prozent.

Während in deutschen Städten viele das Ergebnis feierten, haben führende Linken-Politiker den Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei gefordert. «Jetzt müssen Rüstungsexporte, EU-Beitrittsverhandlungen & Finanzhilfen endlich gestoppt werden», schrieb Bundestagsfraktionschefin Sahra Wagenknecht auf Twitter.

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer sieht trotz des Erdogan-Siegs die Opposition gestärkt.

Der Grünen-Politiker Cem Özdemir, der sich selbst als „deutschen Staatsbürger türkischer Herkunft“ bezeichnet, twitterte:

“Seien wir ehrlich zu uns: Die feiernden deutsch-türkischen Erdogan Anhänger feiern nicht nur ihren Alleinherrscher, sondern drücken damit zugleich ihre Ablehnung unserer liberalen Demokratie aus. Wie die AfD eben. Muss uns beschäftigen.»