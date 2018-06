Prinz William als erster Royal offiziell in Israel

Der britische Prinz William ist als erstes Mitglied seines Königshauses zu einem offiziellen Besuch in Israel eingetroffen. Von Jordanien aus traf der Herzog von Cambridge auf dem internationalen Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv ein und reiste von dort nach Jerusalem weiter. Es ist der erste offizielle Besuch eines Mitglieds des britischen Königshauses seit der Gründung des jüdischen Staats vor 70 Jahren.

Besonders der Besuch in Jerusalem gilt wegen des Hauptstadt-Vorstoßes des US-Präsidenten Donald Trump als heikel. Im offiziellen Programm des 36-Jährigen ist ein Besuch in Ostjerusalem mit dem Hinweis vermerkt, dieser Teil der Heiligen Stadt befinde sich in "besetztem palästinensischen Territorium".

Unter anderem sind Treffen mit Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, Präsident Reuven Rivlin und Mahmoud Abbas, dem Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, vorgesehen.

su mit dpa