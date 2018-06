WM: Spanien und Portugal im Achtelfinale

Spanien hat sich den Sieg in der Gruppe B der Fußball-WM gesichert und trifft im Achtelfinale auf Gastgeber Russland.

Dem Weltmeister von 2010 genügte im dritten Gruppenspiel gegen Marokko ein 2:2 und eroberte aufgrund der mehr erzielten Treffer den Platz eins vor den punktgleichen Portugiesen.

Europameister Portugal erreichte in der parallel stattfindenden Partie gegen den Iran ein 1:1 und spielt nun in der Runde der letzten 16 Teams in Sotschi gegen Uruguay.

Den Treffer für die Portugiesen erzielte Ricardo Quaresma, für den Iran traf Karim Ansarifard in der Nachspielzeit.

Für Iran und Marokko ist die Fußballweltmeisterschaft in Russland bereits in der Gruppenphase beendet.