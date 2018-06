Depardieu: "Ihr kotzt mich an!"

Eigentlich sollte es ein schöner Tag werden. Gérard Depardieu war in Brüssel zum Internationalen Filmfest BRIFF. Depardieus Film "Die Ausgebufften" wurde zum 50. Jahrestag der 68er-Bewegung gezeigt. Außerdem erhielt er vom Bürgermeister die Medaille der Stadt Brüssel.

Doch schon am Wein hatte Depardieu etwas auszusetzen. "Was habt ihr mir da gegeben? Was ist das?", fragt der Star genervt. Als er auf die französische Mannschaft bei der Fußball-WM angesprochen wird, meint er knapp: "Der französische Fußball interessiert mich nicht." Und als ihn eine Reporterin nach seiner Meinung zur französischen Politik fragt, herrscht er sie an: "Hauen Sie ab, auch wenn Sie hübsch sind." Die Journalistin macht den Fehler und beharrt: "Was sagen Sie zur französischen Politik, Herr Depardieu?" Da ist es mit der Geduld endgültig vorbei. Depardieu schimpft: "Sind Sie krank im Kopf? Ich mag keine Journalisten. Ich spreche nicht mit Journalisten. Ihr kotzt mich an."

Seine Assistentin beeilte sich, die Reporter wegzuschicken und den erregten Star zu beruhigen.