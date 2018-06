Erlaubnis erteilt: "Alexander Maersk" hat in Sizilien angelegt

Das dänische Containerschiff «Alexander Maersk» hat nach tagelangem Warten in Szilien anlegen dürfen. Der Bürgermeister der Hafenstadt Pozallo hatte schon früher seine Bereitschaft signalisiert, das Schiff aufzunehmen; erst jetzt hat der italienische Innenminister Matteo Salvini Erlaubnis erteilt. Ein Sprecher der Reederei hatte betont, die Situation an Bord sei unhaltbar, 5 Tage waren die Migranten an Bord.