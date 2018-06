Erster Prozess um Babyraub-Skandal in Spanien

Während der Franco-Diktatur sind in Spanien tausende Säuglinge aus Geburtskliniken verschwunden. Ärzte, Krankenschwestern und katholische Einrichtungen sollen nach Schätzungen von Historikern und Menschenrechtlern zehntausende Babys nach der Geburt in Krankenhäusern entwendet und an regimetreue Familien weitergegeben haben.