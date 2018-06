Hallo Paris, Banksy war - offenbar - hier

Aber das sieht doch aus wie …..von Banksy gesprüht…in Paris sind sechs Graffiti aufgetaucht, die Experten dem anonym arbeitenden britischen Street-Art-Künstler zuschreiben. Eines der entdeckten Bilder, die offenbar am Wochenende entstanden, wurde in der Nähe eines Aufnahmezentrums für Flüchtlinge am nördlichen Stadtrand von Paris entdeckt. Es zeigt ein dunkelhäutiges Mädchen, das neben seinem Schlafsack ein Hakenkreuz mit einem rosafarbenen Tapetenmuster übersprüht. Die Einrichtung für Flüchtlinge war im März geschlossen worden. Seither campieren hunderte Flüchtlinge an Kanälen und unter Autobahnbrücken im Freien.

Wie andere Banksy-Werke wurde das Bild inzwischen von weniger kunstfertigen Sprayern zum Teil verwüstet.