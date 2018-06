Österreich übt Grenzschutz

Polizeischüler, die Flüchtlinge spielen und die Öffnung der Grenzen fordern und ein Aufgebot von 500 Polizisten und 220 Soldaten, das sie vom Grenzübertritt abhalten soll: Österreich hat am Übergang Spielfeld zu Slowenien eine Übung abgehalten. Falls Migranten wieder in hoher Zahl ins Land kommen wollen, will man vorbereitet sein. Das ist angesichts der aktuellen Flüchtlingszahlen zwar nicht wahrscheinlich, das Innenministerium sagte jedoch zuvor, es sei angesichts der aktuellen Entwicklungen auf der Balkanroute und dem Asylstreit in Deutschland lieber vorbereitet.