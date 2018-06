Marokko: lange Haftstrafen für Aktivisten

Unter dem lautstarken Protest ihrer Anhänger wurden in Marokko 53 Aktivisten wegen Anti-Regierungsprotesten verurteilt. Unter ihnen der bekannte Nasser Zefzafi, der 20 Jahren in Haft muss. Fast alle anderen Angeklagten sind ebenfalls zu Strafen zwischen zwei und 15 Jahren verurteilt worden. Gegen die Urteile des Gerichts in Casablanca wollen die Verurteilten Berufung einlegen.