Nepal drei Jahre nach dem Erdbeben

Es ist drei Jahre her, dass in Nepal die Erde bebte. Fast 9.000 Menschen starben und mindestens 3,5 Millionen Menschen wurden vertrieben. Der Wiederaufbau schlief schleppend an.

Von den Häusern, die dank der Gelder der Regierung wiederaufgebaut werden können, steht erst jedes fünfte. An einem Großteil wird derzeit noch gebaut.