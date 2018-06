Streit um Migrationspolitik überschattet wieder EU-Gipfel

Über einen Mangel an brisanten Themen wird man sich bei dem am Donnerstag beginnenden EU-Gipfeltreffen nicht beschweren können: Brexit, ein drohender Handelskrieg mit den USA, umstrittene Erweiterung... aber vor allem ein Thema wirft seinen Schatten voraus, denn es droht die Union weiter zu spalten: die Migrations- und Asylpolitik.

Bisher zeichnet sich ab, dass die EU-Staats- und Regierungschefs zunächst an einer Reform der sogenannten Dublin-Regeln arbeiten wollen, demzufolge Asylsuchende in dem EU-Land, in dem sie zuerst ankommen ihren Antrag stellen müssen, was dazu geführt, dass namentlich Griechenland und Italien vollkommen überfordert sind.