".....und dann war die Hoffnung zurück"

Nach tagelanger Irrfahrt im Mittelmeer erreichte das Rettungsschiff "Aquarius" am 17. Juni den spanischen Hafen Valencia. Helfer der Organisation "SOS Méditérannée" hatten 630 Migranten gut eine Woche zuvor vor der Küste Libyens aufgegriffen.

Die Geschichte des Rettungsschiffs hat die Spannungen in der EU zu Tage gefördert und eine diplomatische Krise ausgelöst. Euronews-Korrespondentin Anelise Borges war als einzige Fernsehjournalistin an Bord. Ein Tagebuch in Bildern - und Vorschau auf einen Dokumentarfilm über die Männer, Frauen und Kinder, die die tödlichste Migrationsroute der Welt knapp überstanden haben und über die ehrenamtlichen Helfer - die Männer und Frauen, die ihr Leben riskierten, um andere zu retten.

Samstagmorgen, gegen 8 Uhr - vor etwas mehr als 12 Stunden haben wir Catania verlassen – erreicht uns der erste Notruf. Wir hören, dass rund 300 Menschen ohne Sprit hilflos im Wasser treiben.

Anelise Borges, Euronews: