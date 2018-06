5 Millionen Euro an den IS: Lafarge droht Anklage wegen Terrorfinanzierung

Die französische Justiz hat ein Verfahren gegen den Zementhersteller Lafarge eröffnet. Das Unternehmen wird beschuldigt, syrische Extremisten finanziell unterstützt zu haben.

Lafarge hatte 2010 in Syrien ein Zementwerk in Betrieb genommen – kurz danach brach der Bürgerkrieg aus. Bewaffnete Gruppen nahmen die Gebiete um die Fabrik in Jalabiya ein, Lafarge produzierte weiter.