Merkel warnt: Migration könnte zur "Schicksalsfrage" Europas werden

Merkel rechtfertigte im Bundestag, in einer Regierungserklärung vor Beginn des EU-Gipfels in Brüssel, erneut ihre Entscheidung vom September 2015, Asylbewerber an der Grenze nicht zurückzuweisen:

"Europa hat viele Herausforderungen. Aber die der Migration könnte zu einer Schicksalsfrage für die Europäische Union werden. Entweder wir bewältigen das, und zwar so, dass man auch in Afrika und anderswo daran glaubt, dass uns Werte leiten und dass wir auf Multilateralismus und nicht auf Unilateralismus setzen. Oder aber niemand wird mehr an unser Wertesystem glauben, dass uns so stark gemacht und deshalb geht es um vieles. Herzlichen Dank".

Merkel dämpfte die Erwartungen an das Gipfeltreffen. Nicht alle seien bereit, sich auf ein gemeinsames europäisches Asylsystem zu einigen.