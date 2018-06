Die Aquarius - eine Geschichte, die viel(e) bewegt hat

Migration - in Brüssel eines der strittigsten Diskussionsthemen. Seit einigen Jahren kämpfen die europäischen Staats- und Regierungschefs um einen Plan für den Zustrom von Flüchtlingen und Migranten aus dem Nahen Osten und Afrika. Eine Geschichte hat vor kurzem die unbewältigten Spannungen in der EU zu Tage gefördert und eine diplomatische Krise in der Staatengemeinschaft ausgelöst.

Die Rede ist von der Aquarius), dem Schiff im humanitären Einsatz, das mit 630 Menschen an Bord im Mittelmeer trieb. Euronews hat diese Geschichte ausführlich behandelt - wir waren an Bord der Aquarius während der Tage, an denen europäische Politiker stritten, wo die 630 Menschen von Bord gehen sollten.

Wir arbeiten an einem exklusiven Dokumentarfilm über die Männer, Frauen und Kinder, die die tödlichste Migrationsroute der Welt knapp überstanden haben und über die ehrenamtlichen Helfer - die Männer und Frauen, die ihr Leben riskierten, um andere zu retten.