EU-Gipfel: Italien macht ernst

Eine Blockadedrohung Italiens hat den EU-Gipfel in Brüssel überschattet, der den Weg aus dem Asylstreit in Deutschland weisen soll. Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte verweigerte am frühen Abend eigentlich unstrittige Beschlüsse zur Handels- und Verteidigungspolitik, um ein Pfand im EU-Asylstreit in der Hand zu behalten. Italien will, dass andere EU-Staaten dem Land mehr Migranten abnehmen.