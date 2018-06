Italien: „Wir müssen die Dublin-Regeln loswerden“

"Wenn Europa ein solches Phänomen bewältigen kann, wenn es ernsthafte Antworten geben kann, dann beweist es, dass es existiert. Wir akzeptieren nicht mehr, dass wir Befehle für etwas erhalten, was dann bis jetzt einfach so auf den Schultern der nationalen Regierung gelandet ist.

Die Nr. 2 in Italiens Innenministerium , Salvinis rechter Arm Nicola Molteni :

Ein völlig neues System als europäische kollektive Antwort auf die Migration – das will Italien , nicht mehr und nicht weniger. Jüngste Idee des eigentlich starken Mannes Lega-Chef und Innenminister Matteo Salvini : Neue "Zentren zum Schutz und zur Identifizierung" von Migranten sollen jenseits der libyschen Südgrenzen gebaut werden.

Wie es auch immer ausgeht – Beispiel Abkommen der EU mit der Türkei ... es ist klar, dass wir ohne konkrete und ernsthafte Antworten, die unserem Land helfen, dieses globale Phänomen zu managen, alles tun werden, um unsere nationale Souveränität und unser Interesse zu verteidigen. Dazu gehört auch die Tatsache, dass Italien der EU jedes Jahr 20 Milliarden gibt und wir nur die Hälfte zurückbekommen. Das würde dann wahrscheinlich neu bewertet."

Was Salvini will: Keine Menschenretter und -helfer mehr zwischen Libyen und Italien, sämtliche Schleuserschiffe nach Europa stoppen und zerstören und die Flüchtlinge am Nordrand der Sahara aufhalten.

su mit dpa