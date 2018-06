SNCF: Nach den Streiks ist vor den Streiks

In Frankreich enden an diesem Donnerstag vorerst die Eisenbahnerstreiks. Seit dem 3. April legten Mitarbeiter der SNCF an insgesamt 36 Tagen die Arbeit teilweise nieder, was den Zugverkehr schwer beeinträchtigte. Die Bediensteten wollten eine Reform verhindern, mit der Geld eingespart und Privilegien abgebaut werden sollen.