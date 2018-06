Südsudan: Friedensabkommen unterzeichnet

Südsudans Präsident Salva Kiir und Rebellenführer Riek Machar haben in Khartoum ein Friedensabkommen unterzeichnet. Die Verhandlungen zwischen den beiden Rivalen kamen auf Vermittlung der Präsidenten Ugandas und des Sudan, Yoweri Museveni und Omar al-Bashir, zustande. Das Abkommen soll am Samstag in Kraft treten. Frühere Übereinkünfte wurden nach kurzer Zeit gebrochen.