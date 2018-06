Wiederaufbau in Nepal: Einfache Dinge sind oft die besten

Rund eine Million Häuser wurden durch die Erdbeben im Jahr 2015 zerstört. Drei Jahre später sind erst 20 Prozent von ihnen wieder aufgebaut. Die gute Nachricht ist, dass sich 60 Prozent im Bau befinden und der Wiederaufbau immer schneller geht. In der am stärksten betroffenen Region Sindhupalchowk hat das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) lokale Arbeiter ausgebildet, um kostengünstige erdbebensichere Häuser zu bauen.

Im April und Mai 2015 gab es in Nepal zwei starke Erdbeben. Rund 9000 Menschen kamen ums Leben, mindestens 3,5 Millionen weitere wurden obdachlos. Noch immer leben 80 Prozent der Menschen, die obdachlos wurden, in Notunterkünften.

UNDP-Projektkkordinator Pravakar Thapa: "In diesem Bezirk wurden 30 Musterhäuser gebaut. Die Baustellen wurden auch genutzt, um vor Ort weitere Handwerker auszubilden. Insgesamt haben wir 283 Bauarbeiter ausgebildet, darunter 61 Frauen".

Aufklärung und Hilfe

Ein UNDP-Van fährt durch die Dörfer, um die sicheren Bautechniken und die Verwaltungsverfahren bekannt zu machen und zu erklären. Ein Ingenieur berät Hausbesitzer, damit sie sicher sein können, dass ihr Haus den gesetzlichen Vorschriften entspricht. Dil und sein Bruder profitierten von dem Angebot.

Erdbebenopfer Siddi Bahadur Thapa: "Mehr über diese Techniken zu erfahren, hat mir genützt, da ich helfe, das Haus meines Bruders wieder aufzubauen.

Das Europäische Amt für humanitäre Hilfe oder kurz "Echo" (European Community Humanitarian Office) hat nach den Erdbeben 14 Millionen Euro Soforthilfe bereitgestellt. Europa ist nach wie vor entschlossen, seine Unterstützung fortzusetzen.

Euronews-Reporterin Monica Pinna: "Humanitäre Hilfe bietet in der Regel Soforthilfe direkt nach einer Krise. In diesem Fall finanziert das Europäische Amt für humanitäre Hilfe drei Jahre nach dem Beben den Wiederaufbau. Warum?"

Pierre Prakash, von "Echo" erklärt: "Die Regierung hat etwa 20.000 Menschen registriert, die den Wiederaufbau ihres Hauses nicht eigenständig leisten können, weil sie entweder an Behinderungen leiden oder zu alt sind. Diese Menschen brauchen Hilfe. Deshalb sind wir geblieben. Wir müssen den Wiederaufbau ihres Hauses unterstützen. Wenn wir das nicht tun, werden sie in den Notunterkünften, in denen sie bereits seit drei Jahren hausen, noch viele weitere Jahre leben. Oder sie stürzen sich in hohe Schulden, um ihr Heim wiederaufzubauen - im Grunde bleibt es eine Notlage."

So wurde Khil geholfen, ein Haus für seine besonderen Bedürfnisse zu bauen. Der 30-Jährige verlor vor fünf Jahren sein Augenlicht. Nepal kämpft auch heute noch um die Freigabe von zugesagten Finanzierungsmitteln der Internationalen Konferenz für den Wiederaufbau Nepals, um den verzögerten Wiederaufbau zu beschleunigen: "Mein Haus fühlt sich großartig an", freut er sich.