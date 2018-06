Coutinho schickt Trikot an Favela-Jungen, dessen Bild um die Welt ging

Tá aí mais uma prova que esse cara tem um bom coração. Mesmo no seu dia de folga, lá do outro lado do mundo, @phil.coutinho ​ deu um jeito de cumprir sua promessa e hoje o nosso #Wallace11 recebeu, não só a tão esperada camisa oficial do Brasil, como também, uma mochila, tênis, chuteira, e uns presentes a mais que, com certeza, vão auxiliar no seu treino de sábado no campo da Vacaria na Vila Cruzeiro. Nem preciso dizer como os olhos do Wallace brilhavam né? Coutinho é isso aí: um show de simpatia e humildade. CONTINUA... ??⚽ #philippecoutinho #wallace11 #naoésófutebol #selecaobrasileira #copadarussia #copadomundo #favela #simplicidade #humildade #feemDeus #fotografia #brunoitan #worldcup #Vasco #fcbarcelona #FCbarça

