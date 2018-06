Schüsse in US-Zeitungsredaktion

Ein Bewaffneter in Annapolis hat mehrere Mitarbeiter einer Lokalzeitung getötet. Der 38-Jährige eröffnete das Feuer in der Redaktion der Capital Gazette. Dabei starben fünf Menschen und zwei weitere wurden verletzt. Die Polizei nahm den Mann fest, der sich unter einem Schreibtisch versteckte. Vor der Tat hatte es vermehrt Drohungen gegen die Zeitung in den sozialen Netzwerken gegeben.