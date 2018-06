AfD Opfer der Medien? Gauland sieht Deutschland wie DDR 1989

Auf dem Parteitag der AfD in Augsburg versucht die Partei, eine gemeinsame Linie aufzuzeigen. Im Vorfeld sorgte aber eine Aussage von Alice Weidel für Verwirrung. Die Fraktionsvorsitzende der AfD im Bundestag hatte in einem Interview eine Koalition mit der CSU in Bayern nicht augeschlossen: "Wenn ein Koalitionsvertrag unsere Inhalte abbildet, halte ich das für möglich. Das entscheidet aber die künftige Landtagsfraktion“, sagte Weidel in einem Gespräch mit Journalisten des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Diese Ansciht wird aber bei weitem nicht von allen AfD-Politikern geteilt.