Arbeitszeitverlängerung: Eisenbahner legen Zugverkehr in Österreich lahm

Wien hat einen international beachteten öffentlichen Nahverkehr: So günstig und gut läuft es kaum wo anders. Auch der Fernverkehr rockt, die Österreichische Bundesbahn fährt rekordverdächtige Pünktlichkeitswerte ein. Nicht so am Montagmorgen: Da sind rund 250 Züge sowie andere Nahverkehrsverbindungen ausgefallen. Betroffen waren unter anderem die Städte Wien, Linz und Graz.