Asylstreit: Union wagt letzten Einigungsversuch

Im Asylstreit in Deutschland will die Union heute einen letzten Einigungsversuch unternehmen. Innenminister Horst Seehofer erklärte nach Beratungen mit der CSU-Parteiführung, er werde die Entscheidung um seinen Verbleib in der Regierung und als CSU-Chef vom Einlenken der CDU abhängig machen. Er hatte am Sonntag überraschend erklärt, von beiden Ämtern zurücktreten zu wollen.