OPEC: Trump stiftet Unruhe

US-Präsident Donald Trump hat mit einer Aufforderung an Saudi-Arabien, die Ölproduktion hochzufahren, in der OPEC für Aufregung gesorgt. Wegen der Tumulte und Störungen im Iran und in Venezuela habe er König Salman gebeten, zwei Millionen Barrel pro Tag mehr zu fördern, schrieb Trump am Samstag auf Twitter. Dies solle die zu hohen Preise ausgleichen. Salman habe dem zugestimmt.