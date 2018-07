Thailand: Suche nach Fußballteam in Unterwasserhöhle geht weiter

Neun Tage nach dem Verschwinden des Jugend-Fußballteams in Thailand geht die Suche mit hoher Intensität weiter. Taucher arbeiteten die ganze Nacht zum Montag daran, ein Seil in die überflutete Höhle in der Provinz Chiang Rai im Norden des Landes zu legen, wie der Provinzgouverneur mitteilte. Zudem wurden Lebensmittel und Wasser herabgelassen. Es seien auch neue Zugänge in den Untergrund entdeckt worden.