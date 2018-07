IOM: Seit Jahresanfang mehr als 1400 Flüchtlinge im Mittelmeer ertrunken

Nach dem Untergang eines Schiffes mit Migranten an Bord werden laut UN-Flüchtlingswerk in libyschen Gewässern circa 114 Personen vermisst. An Bord des Schiffes befanden sind 130 Migranten, 16 von ihnen konnten gerettet werden, berichtet das UN-Flüchtlingswerk UNHCR auf Twitter.