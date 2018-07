Abwrackprämie für Fischer

Viele kleine Fischereibetriebe in Griechenland stehen vor dem Aus. Mit einer Abwrackprämie wollen ihnen Athen und Brüssel unter die Arme greifen – und bedrohte Arten im Mittelmeer schützen.

Panagiotis Pagonis steht auf seinem Boot und holt die Netze ein. Sie sind – wie so oft – leer. Der Fang des Griechen hat sich in den letzten Jahren halbiert. Das Mittelmeer fast leergefischt, die Bootshaltungskosten steigen. Pagonis Familie lebt seit Generationen von der Fischerei. Nun ist sie wirtschaftlich am Ende.