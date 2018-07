Debatte über Polens Weg im EU-Parlament

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki verteidigte die Justizreform in seinem Land vor dem europäischen Parlament. Jedes Land der EU dürfe das eigene Rechtssystem frei gestalten, zum Beispie so, wie es den eigenen Traditionen am Besten entspreche, sagte er. Warschau und Brüssel stehen sich im Streit über das Thema Rechtsstaatlichkeit seit Monaten unversöhnlich gegenüber. Die Liberalen im Parlament appellierten an Polen, zu den Werten der Demokratie zurückzukehren.