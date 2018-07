Französische Höhlentaucher wollen helfen

In Thailand haben Retter die seit elf Tagen in einer Höhle eingeschlossenen Jugendfußballer und ihren Trainer immer noch nicht herausholen können.

Bei einem Ausflug waren sie von einer Sturzflut überrascht worden und hatten sich immer tiefer in die Höhle hineinverlaufen.

Auch die französische Taucher von Spéléo Secours sind bereit zu helfen. Taucher Olivier Lanet erklärt:

"Was wir zu Rettung beitragen können, das sind ungefähr zehn Höhlentaucher und das Gerät, spezielles Gerät, um in trüben Wassern zu tauchen, wo man nichts sehen kann.

Wir haben auch eine Trage, mit der man einen Menschen durch eine Flut befördern kann, auch einen Menschen, der sich nicht bewegen kann. Diese Trage wiegt im Wasser so gut wie nichts und kann leicht von zwei erfahrenen Tauchern manövriert werden.

Es ist hauptsächlich deshalb gefährlich, weil in Thailand Regenzeit herrscht. Es ist also wahrscheinlich, dass es in den nächsten Tagen verstärkt regnen wird. Das Wasser wird dann weiter steigen. Wenn das Wasser in der Höhlenkammer, in der die Kinder sind, bis an die Oberfläche steigt, haben wir eine Katastrophe."

Wir rechnen mit vier Stunden, um zu ihnen vorzudringen, zwei Stunden, um ihnen Grundlagen des Tauchens beizubringen, und dann vier bis fünf Stunden, bis wir sie an die Oberfläche bringen."