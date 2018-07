Haftbefehl gegen Ecuadors Ex-Päsident Correa

Ein Gericht in Ecuador hat Haftbefehl gegen den seit kurzem in Belgien lebenden Ex-Präsidenten Rafael Correa erlassen. Der 55-Jährige solle vorsorglich inhaftiert werden, Interpol wurde eingeschaltet. Correa, der von 2007 bis 2017 Staatschef von Ecuador war, wird vorgeworfen, 2012 an der Entführung eines politischen Gegners in Kolumbien beteiligt gewesen zu sein.